Covid-19: Letzter Höhepunkt überschritten

Bukarest (ADZ) - Von Montag auf Dienstag wurden 397 Neuinfektionen mit Covid-19 festgestellt, 31 Personen starben. 321 Personen wurden als geheilt oder symptomlos entlassen. Auf Intensivstationen werden 231 Patienten behandelt. Die meisten Neuinfektionen verzeichnet derzeit die Altersgruppe 40 bis 49 Jahre mit 22 Prozent, gefolgt von den 50- bis 59-Jährigen mit 20 Prozent. Am wenigsten infizieren sich Kinder von 0 bis 9 Jahren (3 Prozent) und von 10 bis 19 Jahren (4 Prozent).

Die Kurve der Fallentwicklung zeigt, dass der bisherige Höhepunkt der jeweils über eine Woche gemittelten Fälle, der mit 371 Neuinfektionen pro Tag um den 18. April lag, diese Woche mit 380 Neuinfektionen pro Tagesmittel überschritten wurde. Auch die Gesamtzahl der aktiven Fälle hat sich in einem Monat stark erhöht: Am 7. Juni waren es noch 4515, am 7. Juli sind es bereits 7287 Fälle. Insgesamt verzeichnet Rumänien aktuell 29.620 Fälle, davon sind 20.534 geheilt und 1799 verstorben.