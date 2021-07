Covid-19: Lockerungen ab 1. August vorgesehen

Bukarest (ADZ) - Die Sicherheitsmaßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie sollen ab 1. August weiter gelockert werden: Etwa ist bei Festivals im Freien die Teilnahme von bis zu 75.000 Personen vorgesehen, sofern diese vollständig geimpft sind, einen negativen Test vorweisen können oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, wie das Nationale Komitee für Notfallsituationen (CNSU) am Dienstag vorgeschlagen hat.



Unter bestimmten Bedingungen sollen private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Taufen mit bis zu 400 Gästen im Freien und 150 Gästen in geschlossenen Räumen stattfinden können. In Regionen, in denen die Inzidenz bei unter zwei Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen liegt, werden Bars und Clubs so viele Gäste zugelassen, wie es ihre räumliche Kapazität zulässt, an Demonstrationen sollen bis zu 500 Personen teilnehmen können.



Die CNSU-Vorschläge müssen noch von der Regierung abgesegnet werden.