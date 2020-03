Covid-19: Mängel in Ausrüstung und Arbeitsschutz

Bukarest (ADZ) - Die Gewerkschaft „Solidaritatea Sanitară“ schließt aus einer landesweiten elektronischen Umfrage unter Angestellten im Gesundheitswesen (Zeitraum: 14.-17. März), dieses sei für den Kampf gegen Covid-19 nicht ausreichend vorbereitet. Das größte Problem: unzureichende Schutzausrüstung für das Personal. Weitere Mängel betreffen Anweisungen, Schutzmaßnahmen und Kommunikation.



78 Prozent der Befragten gaben an, in ihrer Einheit mangele es an Schutzausrüstung, nur 7,25 Prozent hielten diese für ausreichend. Einweghandschuhe erhielten 70,92 Prozent, Masken 69,36 Prozent, impermeable Einweg-Kittel 19,08 Prozent, keines der genannten 15,82 Prozent. Für Spezialausrüstung – Masken N95, FFP2 und 3 Standard, Langarm-Einwegkittel mit impermeabler Schürze, Gesichtsschutzschild – liegen die Zahlen zwischen 4 und 8 Prozent.



63 Prozent gaben an, keine Anweisungen zum eigenen Schutz im Umgang mit Covid-19-Patienten, 55,68 Prozent im Umgang mit Verdachtsfällen erhalten zu haben. 65 Prozent erhielten keine Unterweisung für Gebrauch, Anlegen und Entsorgung der Schutzausrüstung. 42,6 Prozent mussten sich diese kaufen. Nur 44,59 Prozent gaben an, ihre Einheit überwache nosokomiale Infektionen des Personals. 13,3 Prozent halten die Personalsituation in ihrer Einheit für ausreichend in Anbetracht der erwarteten Patienten. Nur 32 Prozent gaben an, bei Feststellung eines infizierten Patienten in ihrer Einheit informiert worden zu sein.