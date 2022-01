Covid-19: mehr als 50 % bereits Omikron

Bukarest (ADZ) – Von den in dieser Woche vorgenommenen Sequenzierungen sind über 58,3 Prozent vom Typ Omikron, so ein Bericht des Inspektorats für öffentliche Gesundheit. Dies lässt den Schluss zu, dass die Omikron-Variante bereits zu über 50 Prozent verbreitet ist. Nur 30 Prozent der in der Vorwoche festgestellten Omikron-Fälle stehen in Verbindung mit Auslandsreisen- oder Kontakten. Die Inzidenzrate für die Altersgruppe 20-39 Jahre nahm deutlich zu. In den letzten 24 Stunden wurden 5922 Neuinfektionen gemeldet.