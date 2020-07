Covid-19: mittlere Todesrate der letzten 7 Tage gestiegen

Bukarest (ADZ) - In den letzten 24 Stunden von Montag auf Dienstag wurden 637 Neuinfektionen verzeichnet, bei 14.237 Tests mit einer Rate von 4,47 Prozent an positiven Resultaten. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle beträgt 9851. Auf eigene Verantwortung wurden 658 Infizierte entlassen.



Bei 10,2 Prozent aller Infizierten handelt es sich um Personal des Gesundheitswesens, dies sind 1,35 Prozent all jener, die Patienten mit Covid-19 betreuen. Der Anteil des infizierten Personals sinkt jedoch stetig seit dem Höchststand am 7. April (24,4 Prozent). Die meisten infizierten medizinischen Angestellten verzeichnen die Kreise Botoșani (27,7 Prozent), Covasna (22,9 Prozent) und Vaslui (17,2 Prozent), die wenigsten Ilfov (0,22 Prozent).



Die Rate der Covid-19-Toten ist hingegen im Steigen begriffen: Das Mittel der letzten 7 Tage beträgt 19 Tote pro Tag. Gemittelt über die letzten 30 Tage waren es 16,9 Tote pro Tag, gemittelt über alle Tage seit Beginn 16,7 Tote.