Covid-19: Neue Höchstwerte

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden 442 mit SARS-CoV-2 infizierte Tote in 24 Stunden gemeldet – mit Abstand der höchste je verzeichnete Wert. 397 von ihnen waren nicht geimpft. Die Anzahl aller bekannten Todesfälle nach einer Infektion stieg damit auf 40.071.

Auch die Anzahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden erreichte mit 16.743 einen bislang nicht erreichten Höchstwert. Mit 17.141 sind mehr Infizierte als je zuvor in den Spitälern, 39 Minderjährige müssen intensivmedizinisch behandelt werden.