Covid-19: Neuer Höchstwert an Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern steigt weiter kontinuierlich an und liegt mittlerweile bei 13.467, die Anzahl der zuvor positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten auf den Intensivstationen erreicht mit 1187 einen neuen Höchstwert.



Am Wochenende bliebt die Anzahl der Neuinfektionen unter 10.000 pro Tag – am Samstag waren 9460 von 37.040 Tests positiv (25,54 Prozent), am Sonntag wurden 7096 Neuinfektionen gemeldet – bei nur 23.166 Tests, mit einem dementsprechend hohen Prozentsatz positiver Tests (30,63 Prozent). Dasselbe gilt für Montag: 4931 bzw. 43,77 Prozent der nur 11.266 durchgeführten Tests waren positiv.



Die Anzahl der Todesopfer lag am Wochenende mit 129 bzw. 113 etwas niedriger als während der Vorwoche, am Montag dagegen wurden 149 Opfer gemeldet.



Laut Angaben des Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) befanden sich am Montag außer vier alle Landkreise Rumäniens im „Roten Szenarium“.