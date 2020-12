Covid-19: Neuer Rekord an Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gesunken, während die Zahl der Intensivpatienten einen neuen Rekord erreichte. Von Donnerstag auf Freitag wurden 6460 neue Fälle registriert (21,36 Prozent von 30.246 Tests). Von 89.283 aktiven Fällen werden 12.319 im Krankenhaus behandelt, davon 1299 auf Intensivstationen,158 sind verstorben. Die Anzahl der Neuinfektionen ist am höchsten in Bukarest mit 1867 Fällen, Tendenz steigend.



Insgesamt sind die Neuinfektionen seit 18. November (mit 10.269 Fällen täglich) leicht rückläufig. Dies gilt auch für die Anzahl der aktiven Fälle, der Höhepunkt lag am 27. November bei 120.307.



Die höchsten Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 1000 Einwohner, kumuliert über 14 Tage) verzeichnet mittlerweile Bukarest mit 7,04; am Vortag waren es noch 6,76. Damit hat die Hauptstadt Konstanza mit Inzidenzwert 6,88 überholt, gefolgt von Ilfov mit 6,77, das am Vortag noch mit 6,94 an zweiter Stelle lag.