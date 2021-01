Covid-19: Neuinfektionen seit Mitte November halbiert

Bukarest (ADZ) - Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen ist seit Mitte November um rund die Hälfte abgesunken. Am Donnerstag wurden 4951 Neuinfektionen gemeldet bei 31.393 Tests. Davon wurden die meisten in Bukarest (940) verzeichnet, gefolgt von Klausenburg (404) und Temesch (340). Von 50.952 aktiven Fällen erfordern 8846 Krankenhausbehandlung, davon 1106 auf Intensivstationen, 111 Menschen sind verstorben, 4832 wurden als geheilt entlassen.



Das mittlere Alter der Infizierten beträgt 48 Jahre. Die mit 21 Prozent am meisten betroffene Altersgruppe ist die der 40 bis 49-Jährigen, gefolgt von den 60 bis 69-Jährigen (19 Prozent) und den 30 bis 39-Jährigen (17 Prozent). Am wenigsten betroffen sind Kinder unter 9 Jahren (2 Prozent).



Weitere 16.945 Menschen wurden am Mittwoch mit der ersten Dosis des Pfizer-Biontech Vakzins geimpft. Insgesamt sind damit 58.554 Bürger geimpft, was 0,3 Prozent der Bevölkerung entspricht. In 202 Fällen gab es geringfügige Nebenwirkungen.