Covid-19: Nie dagewesene Anzahl an Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Am Montag mussten 1398 Patienten nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in den Intensivstationen behandelt werden – mehr als je zuvor, während des Höhepunkts der zweiten Welle im Dezember waren 1299 Intensivbetten belegt. Insgesamt mussten am Montag 13.185 Infizierte in den Spitälern behandelt werden.

Die Anzahl der Neuinfektionen betrug am Montag 3825, da nur 14.355 Tests durchgeführt wurden, von denen 26,65 Prozent positiv waren. Landesweit wurden 3,86 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen registriert, zwölf Landkreise befinden sich im Roten Szenarium, die höchste Inzidenz weisen dabei Ilfov (8,51), Bukarest (7,06) und Temesch/Timiş (5,98) auf.



Am Samstag verstarben 162 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen, am Sonntag waren 117 und am Montag 120 Todesopfer zu beklagen.



Bis Sonntagabend hatten 965.813 Personen die erste Dosis, weitere 973.671 Personen auch die zweite Impfdosis gegen Covid-19 erhalten.