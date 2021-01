Covid-19: Nur noch drei Kreise im „roten Szenario“

Bukarest (ADZ) - Zurzeit sind nur noch Ilfov, Bukarest und Temesch im „roten Szenario“ mit Inzidenzwerten von über 3: Bukarest verzeichnete am Montag 3,43 Infizierte pro 1000 Einwohnern, kumuliert über 14 Tage, Temesch 3,12. Ilfov liegt mit 4,16 hartnäckig an der Spitze. Von insgesamt 41 Kreisen liegen 15 im „gelben Szenario“ mit Inzidenz unter 3 und 22 im „grünen“ mit Inzidenz unter 2. Die Kreise mit den geringsten Inzidenzwerten sind Harghita (0,4) und Vrancea (0,51).

Deutlich rückläufig im neuen Jahr ist die Zahl der Tagestoten: Waren es am 31. Dezember 2020 noch 171, starben am 1., 2. und 3. Januar 2021 nur noch 74, 78 bzw. 60 Personen an Covid-19.



Am Montag wurden landesweit 3130 Neuinfektionen gemeldet. Von 50.304 aktiven Fällen erforderten 9148 Krankenhausbehandlung, davon 1100 auf Intensivstationen. 78 Patienten verstarben. Hotspots der Neuinfektionen sind Bukarest mit 522 Fällen, Ilfov (253), Temesch (184), Klausenburg (183) und Konstanza (143).