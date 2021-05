Covid-19: Rate positiver Tests letzte Woche bei 2,88%

Bukarest (ADZ) - In der Woche von 10. bis 16. Mai wurden anhand von 200.777 Tests 5788 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt, die Anzahl positiver Ergebnisse betrug 2,88 Prozent – ein Rückgang im Vergleich zur Vorwoche (4,42 Prozent). 32,1 Prozent dieser Fälle wurden laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) in Bukarest sowie den Landeskreisen Klausenburg/Cluj, Prahova, Temesch/Timiș und Argeș gemeldet.



Die Anzahl der Personen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus in der vergangenen Woche verstarb, beträgt 557 (Vorwoche: 684 Verstorbene). Laut INSP wurden 34 Prozent der Todesfälle in Bukarest, Klausenburg, Prahova, Bihor und Alba gemeldet.



Unter den Personen, die seit Ausbruch der Pandemie positiv getestet wurden, sind 46,2 Prozent männlich, aber 57,8 Prozent aller Verstorbenen Männer.



Am Mittwochmittag wurden 707 Neuinfektionen gemeldet (31.574 Tests/2,23 Prozent positiv), 54 weitere Personen verstarben.