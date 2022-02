Covid-19: Rate positiver Tests weiter stabil

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden 36.269 Neuinfektionen gemeldet, das sind 31,88 Prozent der 113.782 durchgeführten Tests. 3856 der positiv Getesteten waren vor mindestens 180 Tagen infiziert und hatten sich nun ein weiteres Mal angesteckt.



In den Spitälern waren mit 11.565 Patienten 319 weniger als am Vortag, auf der Intensivstation dagegen waren mit 1123 Schwerkranken 21 mehr als am Montag. Die Anzahl der täglichen Todesfälle scheint weiter tendenziell zu steigen, am Montag wurden 193 Opfer gemeldet.