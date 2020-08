Covid-19: Rekordzahl bei Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – 53 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Patienten verstarben von Mittwoch auf Donnerstag – mehr als je zuvor innerhalb von 24 Stunden. Auch die Anzahl der Neuinfektionen erreichte mit 1454 einen neuen Höchstwert. Die Gesamtzahl aller je in Rumänien nachgewiesenen Infektionen mit SARS-CoV-2 erreicht damit 66.631 – das entspricht 77 Infizierten pro 100.000 Einwohnern landesweit.



Auch die Zahl aktiver Fälle erreicht mit 24.971 einen neuen Höchstwert. Am meisten aktive Fälle pro 1000 Einwohnern finden sich derzeit im Landkreis Argeș (1,9), es folgen Dâmbovița (1,32), Prahova (1,3) und Kronstadt/Brașov (1,28). Wenn über drei aktive Fälle pro 1000 Einwohnern registriert werden, wird das betreffende Gebiet unter Quarantäne gestellt. Landesweit befinden sich derzeit 34.232 Personen in Quarantäne oder Isolation.



Der Reproduktionsfaktor erfuhr ebenfalls (Datenstand 8. August) einen leichten Anstieg und beträgt derzeit genau 1.