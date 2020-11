Covid-19: Rote Zone umfasst neun Kreise

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der Neuinfektionen sank am Samstag auf 5753 (36.181 Tests, 15,9 Prozent positiv), am Sonntag waren von 21.556 Tests 5324 positiv (24,7 Prozent). Am Montag wurden nur 10.566 Tests durchgeführt, von diesen waren aber 4041 positiv – 38,25 Prozent.

Am Samstag wurden 101, am Sonntag 99 und am Montag 86 infizierte Verstorbene gemeldet. Laut Europäischem Zentrum zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) weist Rumänien mit 6,2 Todesopfern je 100.000 Einwohnern in zwei Wochen die vierthöchste Mortalitätsrate im Raum EU/EW/GB auf, höher liegt sie nur in Tschechien (18,8), Belgien (11,3) und Ungarn (7,3).



Laut Angaben des Krisenstabs verzeichnen inzwischen alle Kreise mehr als eine Neuinfektion je 1000 Einwohner in zwei Wochen; 9 Landkreise überschritten die Inzidenzrate von drei und wurden daher zur roten Zone deklariert, eine Inzidenzrate höher als vier weisen Alba, Cluj, Hermannstadt/Sibiu und Temesch/Timiș vor, am höchsten ist sie in Sălaj mit 5,17.