Covid-19: Rumänien hat höchste Sterberate Europas

Bukarest (ADZ) - Laut neuesten Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) verzeichnete Rumänien in den vergangenen beiden Wochen mit 3,1 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern mit Abstand die höchste Sterberate im Raum EU/EWR und Großbritannien, es folgen Bulgarien (1,8) und Luxemburg (1). Was die Anzahl der kumulierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern im selben Zeitraum betrifft, führen Spanien (132,2), Luxemburg (98,6) und Malta (98,3), Rumänien folgt mit 88,5 Neuinfektionen. Insgesamt wurden im Raum EU/EWR und Großbritannien 1.946.748 Neuinfektionen und 179.793 Todesfälle verzeichnet.



Rumänienweit wurden gestern 1409 Neuinfektionen festgestellt, die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 28.394. 32 mit dem Coronavirus infizierte Patienten verstarben. Von den Landkreisen verzeichnete in den letzten beiden Wochen Argeș (152), Prahova (136) und Vaslui (124) die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.