Covid-19: Staatschef Johannis appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Bukarest (ADZ) - Die Bilanz der Covid-19-Fälle in Rumänien beträgt 70 Fälle (Stand Freitag Mittag), davon sind sechs geheilt. Die meisten Fälle (20) verzeichnet Bukarest. In institutionalisierter Quarantäne befinden sich landesweit 1556 Menschen, in häuslicher Isolation 13.646. Bis Donnerstag wurden auf Landesebene 1921 Labortests durchgeführt, 1873 mit negativem Befund. Außerdem wurden 28 Strafverfahren eröffnet wegen Behinderung der Bekämpfung der Verbreitung des Virus oder Falschangaben, und Strafen von 300.000 Lei wegen Verstößen gegen die häusliche Isolation verhängt.



Staatspräsident Klaus Johannis mahnt, die auferlegte häusliche Isolation sei Pflicht! Verstöße gegen diese oder Falschaussagen hätten schwerwiegende Folgen in dem Bemühen, die Verbreitung des Virus zu verhindern und Zeit zu gewinnen. Das medizinische Personal stehe unter enormem Druck und benötige alle Unterstützung. Der größte private Gesundheitsdienstleister MedLife teilt mit, wegen der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vorübergehend Konsultationen für Erwachsene mit Grippeverdacht und Atemwegsbeschwerden einzustellen.



Die Behörden rufen die Bürger auf, keine Informationen über soziale Netze zu verbreiten, die nicht aus offiziellen Quellen stammen. Im Inland steht die Info-Linie 0800.800.358 zur Verfügung, im Ausland +4021.320.20.20. Beide dienen strikt zur Auskunft und sind keine Notrufnummern.



Am Donnerstagabend teilte Innenminister Marcel Vela mit, mehrere Grenzübergänge würden vorübergehend geschlossen. Betroffen sind Turnu, Salonta und Valea lui Mihai mit Ungarn, Sighet mit der Ukraine, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele und Bechet mit Bulgarien, Rădăuți Prut und Oancea mit der Republik Moldau. Einseitig seitens Serbien geschlossen wurden Porțile de Fier 2, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin und Naidăș, offen sind Porțile de Fier 1, Moravița und Hatzfeld/Jimbolia.