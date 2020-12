Covid-19: Stabiler Trend außer in Hotspots

Bukarest (ADZ) – Die Epidemie hat mit einer mittleren Zahl an 6108 täglichen Neuinfektionen einen stabilen Trend erreicht, so der Bericht des INSP für letzte Woche. Nur noch in einzelnen Regionen steigen die Neufälle signifikant, in Bukarest sogar um 50 Prozent. Mit Ausnahme von Gorj, Harghita und Sălaj gab es immer noch mehr als 200 Neuinfektionen in allen Kreisen. Die Anzahl der Tests ist letzte Woche im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen, auf täglich 24.656 im Durchschnitt. Der Anteil der positiven Ergebnisse lag letzte Woche bei 24,77 Prozent, in der Vorwoche bei 26,66. Die Anzahl der Intensivpatienten ist gestiegen, doch liegt dies an der Aufstockung der Bettenzahl, es gab seit Wochen Wartelisten. Die Zahl der täglichen Todesopfer ist von 161 auf 152 im Mittel leicht gesunken. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 5991 Neuinfektionen verzeichnet. Von 88.388 aktiven Fällen werden 11.977 im Krankenhaus und 1267 auf Intensivstationen behandelt, 164 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten sind in den letzten 24 Stunden verstorben.