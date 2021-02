Covid-19: Steigende Inzidenz bei unter 19-Jährigen

Bukarest (ADZ) - Beim Vergleich der wöchentlichen Inzidenzraten der ersten und dritten Februarwoche zeigt sich, dass diese vor allem bei der Gruppe der unter 19-Jährigen stark anstieg – um 61,6 Prozent, so das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP). In der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen zeigt sich nur ein sehr leichter Anstieg (2,3 Prozent).



Bei den älteren Altersklassen dagegen sankt die Inzidenzrate – um 1,4 Prozent bei den 40- bis 59-Jährigen, um 6,4 Prozent bei den 60- bis 79-Jährigen und um 7,9 Prozent bei den über Achtzigjährigen. Der starke Anstieg der Neuinfektionen bei Kindern und Jugendlichen lässt sich nicht in allen Landkreisen gleichermaßen beobachten. Von den zwischen dem 8. und 21. Februar infizierten unter 19-Jährigen wurden 0,2 Prozent intensivmedizinisch behandelt.



Am Mittwochmittag wurden 3337 Neuinfektionen gemeldet (34.364 Tests/9,7 Prozent positiv), 73 Personen verstarben nach einer Coronavirus-Infektion.