Covid-19: Temesch weiter höchste Inzidenzrate

Bukarest (ADZ) - 7220 Personen erhielten von Samstag auf Sonntag die erste, weitere 875 Personen die zweite Impfung. Damit steigt die Anzahl bereits geimpfter Personen auf 204.185.



Am Montagmittag wurden 1509 Neuinfektionen gemeldet – 16,9 Prozent der durchgeführten 8901 Corona-Tests waren demnach positiv. Am Samstag waren 3218 von 27.578 Tests positiv (11,67 Prozent), am Sonntag 2156 von 14.916 Tests (14,45 Prozent positiv). Am Samstag wurden 66, am Sonntag 57 und am Montag 50 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.



Die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten in den Spitälern stieg wieder leicht auf 8710, die Anzahl der Patienten auf den Intensivstationen auf 1084.



Die höchste Inzidenzrate weist Temesch/Timiș mit 4,44 Neuinfektionen je 1000 Einwohnern binnen zwei Wochen auf, gefolgt von Ilfov (4,16), Klausenburg/Cluj (3,73) und Bukarest (3,55). In allen anderen Landkreisen liegt die Inzidenzrate weiterhin unter 3.