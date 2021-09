Covid-19: Über 10% der Tests positiv

Bukarest (ADZ) – Von 43.396 Tests waren am Donnerstag 10,2 Prozent positiv, das entspricht 4441 Neuinfektionen. In der Vorwoche waren 14.796 Neuinfektionen entdeckt worden (269.266 Tests/5,49 Prozent positiv). 35,5 Prozent dieser Fälle betrafen Bukarest sowie die Kreise Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Konstanza und Ilfov.



Am Donnerstag wurden 71 weitere Todesopfer gemeldet. Die Anzahl der Intensivpatienten erreicht mit 741 einen neuen Höchststand der 4. Welle, 12 von ihnen sind noch minderjährig.