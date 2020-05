Covid-19: Über 1000 Patienten an einem Tag geheilt

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist von Mittwoch auf Donnerstag um 245 auf insgesamt 16.247 bestätigte Erkrankungen gestiegen. 30 weitere Personen sind gestorben, womit sich die Zahl der Todesfälle auf 1046 erhöht hat.



Innerhalb von 24 Stunden wurden 1092 weitere Patienten als genesen eingestuft und aus dem Krankenhaus entlassen, insgesamt stieg die Zahl der geheilten Personen auf 9053. Die Zahl der aktiven Erkrankungen fiel von 7025 am Mittwoch auf 6148 am Donnerstag, entsprechend von der Nachrichtenseite Hotnews zentralisierten Daten ist dies der tiefste Wert seit dem 17. April.



Auf Intensivstationen interniert waren laut Mitteilung des Krisenstabs am Donnerstagmittag 225 Patienten (drei weniger als am Mittwoch), 14.066 Personen befanden sich in Quarantäne, 18.118 weitere in häuslicher Isolation. Bisher wurden 286.217 Tests durchgeführt, 8413 in den letzten 24 Stunden.