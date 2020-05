Covid-19: Über 12.000 Patienten geheilt

Bukarest (ADZ) - Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie haben sich in Rumänien nachweislich 18.594 Personen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, 12.162 Patienten wurden nach Genesung aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Laut Mitteilung des Krisenstabs von Mittwochmittag gab es bisher 1219 Todesfälle. Die Anzahl aktiver Erkrankungen lag damit bei 5213, 198 Patienten waren auf Intensivstationen interniert – 17 mehr als am Dienstag. Bisher wurden 397.563 Tests durchgeführt, 11.835 in den letzten 24 Stunden. In Quarantäne befanden sich 4935 Personen, 82.655 weitere in häuslicher Isolation.



Die meisten bisherigen Infektionen gab es im Kreis Suceava (3465), gefolgt von Bukarest (1862) und Neamț (873). Über 700 Erkrankungen wurden in den Kreisen Botoșani (733) und Kronstadt/Brașov (707) festgestellt, weiter folgen Arad (696), Muresch (670) und Hunedoara (628). Im Kreis Klausenburg/Cluj gab es 540 Infektionen, in Temesch 501, Hermannstadt/Sibiu 494, Karasch Severin 112 und Sathmar 61.