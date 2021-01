Covid-19: Über 18.000 Infizierte verstorben

Bukarest (ADZ) - Mit den am Freitag verstorbenen 91 Personen stieg die Anzahl aller Todesopfer auf 18.196 Menschen. Seit dem ersten Nachweis einer Infektion mit dem neuartigen Erreger SARS-CoV-2 in Rumänien vor 338 Tagen wurden 724.250 Fälle entdeckt, davon 2737 von Donnerstag auf Freitag (31.812 Tests/8,6 Prozent positiv). Seit Ausbruch der Pandemie wurden 5.405.393 PCR- und 108.248 Antigen-Tests vorgenommen. 669.175 positiv getestete Personen wurden später wieder für genesen erklärt.



Derzeit befinden sich 7788 infizierte Personen in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen werden 996 Covid-Patienten behandelt.



Von Mittwoch- auf Donnerstagabend erhielten 20.917 Personen die erste, 17.775 die zweite Impfdosis. Damit stieg die Anzahl aller geimpften Personen auf 609.396 Personen. Von ihnen wiesen 418 nach der Impfung eine lokale Reaktion vor (Schmerzen an der Einstichstelle), 1062 zeigten Fieber, Müdigkeit, Hautausschlag, Kopf-, Muskel- oder Gelenkschmerzen.