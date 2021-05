Covid-19: Über 20% haben erste Impfdosis erhalten

Bukarest (ADZ) – Am Montag wurden 94.656 Impfungen durchgeführt – davon in 34.495 Fällen die erste, in weiteren 60.161 Fällen die zweite Dosis. Insgesamt stieg damit die Anzahl an Personen, die mindestens eine Impfdosis erhalten hatten, bis Montagabend auf 20,52 Prozent.

Von 32.151 am Dienstagmittag gemeldeten Tests waren 2,11 Prozent positiv – das entspricht 681 Neuinfektionen. Die Anzahl der Verstorbenen stieg im Vergleich zu den letzten Tagen wieder an: 91 Todesopfer wurden in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. In den Krankenhäusern wurden 4677 infizierte Patienten behandelt, davon 716 auf den Intensivstationen.



12.780 Personen befanden sich in häuslicher Isolation, nachdem eine Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, weitere 5198 befinden sich in institutionalisierter Isolation. Außerdem befinden sich 40.612 Personen in vorbeugender häuslicher Quarantäne, weitere 97 in institutionalisierter Quarantäne.