Covid-19: Über 200 Tote in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Am Freitag wurden 206 Todesfälle von mit SARS-CoV-2 infizierten Personen gemeldet (171 von ihnen ungeimpft), deutlich mehr als der Schnitt der letzten beiden Wochen. 23 der Opfer waren früher verstorben und wurden nun nachgemeldet.



In der Woche vom 22. bis 28. November verstarben insgesamt 1104 infizierte Personen (nachgetragene Tote nicht mitgerechnet). 30 Prozent von ihnen wurden in Bukarest und den Kreisen Bihor, Mureș, Prahova und Kronstadt/Brașov gemeldet; 88,4 Prozent der Toten waren nicht geimpft. In derselben Woche wurden 264.289 Tests durchgeführt, von denen 14.248 bzw. 5,39 Prozent positiv waren. 33,5 Prozent der Infektionen wurden in Bukarest, Klausenburg/Cluj, Temesch/Timiș, Arad und Bihor gemeldet, 70,5 Prozent der Infizierten waren nicht geimpft.



Am Freitag wurden 1673 Neuinfektionen und 1031 Intensivpatienten gemeldet. Seit dem Höhepunkt der vierten Welle Ende Oktober lässt sich weiter eine sinkende Tendenz beobachten.