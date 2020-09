Covid-19: Über 2000 neue Infektionen in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch wurden 2158 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet – mehr als je zuvor. Obwohl 26.021 Tests durchgeführt wurden, war der Prozentsatz positiver Ergebnisse mit 8,29 Prozent eher hoch. Insgesamt wurden bis gestern 127.572 Infektionen nachgewiesen, davon wurden 102.476 für genesen erklärt. Gestern wurden 7496 Infizierte stationär, 550 intensivmedizinisch betreut.



Die meisten Infektionen wurden bei der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen registriert (26.437/21 Prozent), gefolgt von den 50- bis 59-Jährigen (25.110/20 Prozent) und den 30- bis 39-Jährigen (19.757/16 Prozent). An vierter Stelle liegt die Gruppe der 60- 69-Jährigen (17.792/14 Prozent), an fünfter die 20- bis 29-Jährigen (11.940/10 Prozent). Am wenigsten betroffen sind die 70- bis 79-Jährigen (10.261/8 Prozent), die 10- bis 19-Jährigen (5101/4 Prozent) und die unter 10-Jährigen (2978/2 Prozent). Nichtsdestotrotz sind 81,1 Prozent der Todesopfer über 60 Jahre alt.