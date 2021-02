Covid-19: Über 40 Prozent der Fälle in fünf Kreisen

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch wurden 2815 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (34.929 Tests/8,06 Prozent positiv). In der Vorwoche, vom 8. bis 14. Februar, wurden insgesamt anhand von 179.627 Tests 16.645 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 festgestellt – 9,27 Prozent der Tests fielen also positiv aus. Laut Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden 40,6 Prozent aller Fälle in diesem Zeitraum in Bukarest, Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Kronstadt/Brașov und Maramuresch gemeldet.



62 Personen verstarben am Mittwoch nach einer Coronavirus-Infektion – in der Vorwoche wurden insgesamt 485 Opfer gezählt, das entspricht im Schnitt fast 70 Todesopfern pro Tag. Laut INSP entfallen 36,5 Prozent der Todesfälle auf die Landkreise Maramuresch, Bukarest, Temesch, Botoșani und Hermannstadt/Sibiu. 85,3 Prozent aller Todesopfer waren über 60 Jahre alt, 59,8 Prozent waren männlichen Geschlechts und 95,2 Prozent wiesen zumindest eine Vorerkrankung auf.