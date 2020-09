Covid-19: Über 4000 Corona-Todesfälle

Bukarest (ADZ) - Nachdem am Mittwoch 51, Donnerstag 47 mit dem Coronavirus infizierte Patienten verstorben sind, zählt Rumänien inzwischen 4065 Todesopfer. Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) waren im Zeitraum von 31. August bis 6. September 60 Prozent der Verstorbenen männlichen Geschlechts, 80,4 Prozent hatten das 60. Lebensjahr überschritten, und 94,9 Prozent litten an Vorerkrankungen.



Die Zahl der Neuinfektionen betrug Donnerstag 1380 (25.185 Tests/5,48 Prozent positiv). Seit dem ersten Corona-Nachweis am 26. Februar wurden landesweit 2.015.772 Tests auf den Erreger SARS-CoV-2 durchgeführt.



Von den 42.041 aktiven Fällen werden derzeit 7133 in den Spitälern behandelt, die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-Patienten betrug die letzten beiden Tage je 459.



51.810 Personen befanden sich Donnerstag in häuslicher oder institutioneller Quarantäne beziehungsweise Isolation.