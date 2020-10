Covid-19: Über 4000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Am Mittwovh wurde mit 4016 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert registriert (31.318 Tests/12,8 Prozent positiv). Damit stieg am 230. Tag seit Auftreten der ersten Coronavirus-Infektion in Rumänien die Anzahl aller je im Land festgestellten Fälle auf 164.477.



Während laut Zahlen des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) in Bukarest gestern der Quarantäne-Wert bereits überschritten war (über 3 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen zwei Wochen), gaben die offiziellen Zahlen der Regierung diesen für heute mit 2,82 an – sie gehen dabei von einer Einwohnerzahl von 2.151.665 aus.



In konkreten Zahlen wurden in den letzten 24 Stunden am meisten Neuinfektionen festgestellt in Bukarest (669), Klausenburg/Cluj (198) und Dolj (195).



Die Anzahl der stationär behandelten Covid-Erkrankten stieg auf 9439, die der intensivmedizinisch Behandelten auf 686. In den letzten 24 Stunden starben 66 mit dem Coronavirus infizierte Personen, damit stieg deren Gesamtzahl auf 5601 .