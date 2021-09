Covid-19: Über 4000 positiv Getestete in den Spitälern

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der stationär behandelten Corona-Infizierten stieg am Freitag auf 4298. Von etwa 44.000 durchgeführten Tests waren 2520 positiv, 43 weitere Todesopfer wurden verzeichnet. In einer Studie der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg wurde berechnet, dass zu Unibeginn am 27. September die Inzidenz in der Stadt wahrscheinlich 6,1 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen betragen werde. Ab einer Inzidenz von 6 in einem Landeskreis soll kein Präsenzunterricht mehr stattfinden.