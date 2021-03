Covid-19: Über 40.000 Tests, mehr als 15 Prozent positiv

Bukarest (ADZ) – Obwohl am Mittwoch mit 40.241 so viele Tests binnen 24 Stunden durchgeführt wurden wie kaum je zuvor, bleibt der Prozentsatz positiver Ergebnisse mit 15,25 Prozent anhaltend hoch (6136 Neuinfektionen). Auch die Anzahl der stationär behandelten Corona-Patienten (12.359) und der Intensivpatienten (1351) verharrt auf hohem Niveau.



137 infizierte Personen verstarben am Mittwoch. Von den 69 Männern und 68 Frauen gehörten 130 mindestens einer Risikogruppe an – etwa aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, einer neurologischen Erkrankungen oder Übergewicht. Zwei der Todesopfer waren zwischen 30 und 39 Jahre alt, zwei zwischen 40 und 49, 14 zwischen 50 und 59, 26 zwischen 60 und 69, 54 zwischen 70 und 79 und 39 über 80 Jahre alt.



Derzeit befinden sich 66.639 positiv getestete Personen in häuslicher und 15.892 in institutioneller Isolation. 54.442 Personen verbringen ihre Quarantäne zuhause, 88 weitere in Institutionen.