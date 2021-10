Covid-19: Über 45.000 Todesopfer seit Ausbruch

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden weitere 523 mit SARS-CoV-2 infizierte Opfer gemeldet, zwölf von ihnen waren schon vorher verstorben und wurden nun nachgetragen. Damit stieg die Anzahl der Covid-Toten in Rumänien auf 45.503.



Die Anzahl der Neuinfektionen lag bei 16.765 und damit wieder höher als in den vier Tagen davor.



20.637 Infizierte sind in den Spitälern, 479 von ihnen noch minderjährig. 1867 Personen wurden gestern intensivmedizinisch behandelt. Die landesweite Inzidenz stieg weiter auf 10,2.