Covid-19: Über 5000 Corona-Tests positiv

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch wurden 37.283 Testergebnisse bekannt, von denen 5343 (14,33 Prozent) positiv waren. In den Spitälern wurden 10.934 mit dem Coronavirus infizierte Personen behandelt, 861 davon intensivmedizinisch.

Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden zwischen 19. und 25. Oktober 35,8 Prozent aller Fälle in Bukarest, Cluj, Temesch/Timiș, Jassy/Iași und Mureș gemeldet. Es wurden 203.803 Tests durchgeführt, von denen 29.260 positiv waren – 14,36 Prozent, ein neuer Höchstwert.



Im gleichen Zeitraum waren 31 Prozent aller Verstorbenen in Bukarest, Arad, Bacău, Prahova und Hermannstadt/Sibiu zu beklagen. 82,2 Prozent der Opfer waren über 60 Jahre alt, 59,9 Prozent männlichen Geschlechts, und 95,7 Prozent litten an einer Vorerkrankung. 107 Tote wurden am Mittwoch gezählt – darunter ein vier Monate altes Baby, zwei Personen zwischen 30 und 39, sieben Personen zwischen 40 und 49 und 17 Personen zwischen 50 und 59 Jahren.