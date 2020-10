Covid-19: Über 700 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Gestern wurden 4013 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (29.857 Tests, 13,44 Prozent positiv). In der vergangenen 42. Kalenderwoche wurden insgesamt 162.328 Tests durchgeführt, von denen im Schnitt 11,94 Prozent positiv waren. Am meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichneten gestern Bukarest (777), Klausenburg/Cluj (227) und Jassy/Ia{i (200).



Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-Patienten steigt stetig und erreicht täglich neue Höchstwerte – gestern waren 9611 Patienten in stationärer und 721 in intensivmedizinischer Behandlung. 73 zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen verstarben gestern, von ihnen war eine zwischen 20 und 29, eine weitere zwischen 30 und 39 Jahren alt.



Die Zahl der Infektionen unter medizinischem Personal stieg auf 6244, die der Todesopfer auf 35. In 266 medizinischen Einrichtungen wurden Corona-Infektionen unter dem Personal festgestellt, das entspricht 3,8 Prozent aller Infizierten.