Covid-19: Über das Wochenende zahlreiche Fälle

Bukarest (ADZ) - Von Freitag auf Samstag wurde mit 889 wiederum ein neues Rekordhoch der Covid-19-Neuinfektionen erreicht. Am Sonntag sank die Zahl auf 767 – allerdings wurden nur 14.889 und nicht 18.732 Tests wie am Vortag durchgeführt, und der Prozentsatz positiver Ergebnisse lag mit 5,15 etwas höher (4,75 Prozent am Samstag). Am Montag wurden 8579 Tests durchgeführt, wobei 681 Neuinfektionen entdeckt wurden – das entspricht 7,95 Prozent.



Die meisten Neuinfektionen wurden in den vergangenen beiden Wochen in Argeș (1063), Bukarest (1056), Galatz (565), Prahova (539) und Dâmbovița (511) registriert. Von den seit Ausbruch der Pandemie 38.139 registrierten Infizierten gelten 22.747 Personen als geheilt, 2466 wurden als asymptomatisch, 972 auf eigene Verantwortung aus den Spitälern entlassen. Dadurch ergeben sich 10.888 aktive Fälle.



Am Samstag verstarben 21, am Sonntag 17 und bis gestern Mittag 12 mit dem Erreger SARS-CoV-2 infizierte Personen – die Zahl der Todesopfer stieg auf 2038.