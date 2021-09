Covid-19: Über drei Prozent der Tests positiv

Bukarest (ADZ) – 3,36 Prozent der Coronatests, die von Dienstag auf Mittwoch durchgeführt waren, fielen positiv aus – so viele wie zuletzt Mitte Mai. 1443 Neuinfektionen wurden gemeldet, wobei von den 42.847 Tests 24.649 Antigen-Schnelltests waren und 18.198 PCR-Tests, von diesen wurden 10.849 auf Antrag der getesteten Person durchgeführt.



Gleichzeitig hat am Mittwoch Ilfov als erster Landkreis die Inzidenz von einer Neuinfektion je 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen überschritten, sie liegt bei 1,04. Die landesweite Inzidenz beträgt derzeit 0,49. Mit 269 Fällen Iliegt Ilfov auch in Bezug auf tägliche Neuinfektionen an der Spitze der Kreise, vor Temesch mit 73, Konstanza mit 64, Sathmar mit 63 und Klausenburg mit 60.



Derzeit werden 2455 positiv getestete Patienten in den Spitälern behandelt, davon 293 intensivmedizinisch. Weitere elf Männer und zehn Frauen verstarben nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer seit Pandemiebeginn auf 34.591.