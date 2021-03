Covid-19: Über zwei Millionen Impfdosen vergeben

Bukarest (ADZ) – Seit 27. Dezember wurden in Rumänien 2.019.757 Dosen verschiedener Vakzine geimpft – 653.897 Personen erhielten die erste, 682.930 weitere bereits auch die zweite Dosis (Stand 11. März).



Am Freitagmittag wurden 5010 Neuinfektionen gemeldet (37.583 Tests/13,33 Prozent positiv). Seit Ausbruch der Pandemie wurden 6.286.442 PCR-Tests und 400.798 Antigen-Schnelltests durchgeführt, anhand derer 850.362 Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden konnten. 777.715 der positiv getesteten Personen sind offiziell wieder genesen, 21.360 Personen dagegen verstarben – alleine am Freitag wurden 108 Todesopfer gemeldet. Damit sind momentan offiziell 51.287 aktive Fälle bekannt. Die Anzahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern stieg weiter auf 10.515, von ihnen bedurften 1.166 intensivmedizinischer Behandlung.



Von insgesamt 186 Personen mit rumänischer Staatsbürgerschaft ist bekannt, dass sie im Ausland nach einer Corona-Infektion verstarben.