Covid-19: Unter 1000 neue Fälle in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Zum ersten Mal seit dem 29. August ist die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden unter 1000 gesunken – am Sonntag lagen 916, am Montag 803 positive Corona-Tests vor. Ähnliches wird bei der Anzahl Schwererkrankter verzeichnet: Am Montag waren 881 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, seit 21. September erstmals wieder eine dreistellige Zahl.



Auch die Anzahl der täglichen Opfer sinkt weiter: Am Samstag verstarben 111, am Sonntag 73 und am Montag 54 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen.