Covid-19: Unter 10.000 Patienten in Spitälern

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden in den Spitälern 9851 Patienten behandelt, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten – damit sank ihre Anzahl zum ersten Mal seit 8. März auf unter 10.000 Betroffene. Die Höchstzahl stationär behandelter Patienten war am 5. April gemeldet worden (14.165 Patienten). Auch die Anzahl der Intensivpatienten sinkt langsam, derzeit sind 1336 Personen betroffen.



Binnen 24 Stunden wurden am Dienstag 2019 Neuinfektionen gemeldet (32.237 Tests/6,26 Prozent positiv).

Weitere 172 zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen verstarben am Dienstag – mit einer Ausnahme werden seit über einem Monat jeden Tag mehr als 100 Todesopfer gezählt.



Derzeit befinden sich landesweit 32.687 Personen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, in häuslicher Isolation, weitere 10.004 verbringen diese in einer Einrichtung. Die vorbeugende Quarantäne verbringen 43.524 Personen zuhause, weitere 105 sind in institutioneller Quarantäne.