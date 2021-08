Covid-19: Unterstützung für Tunesien

Bukarest (ADZ) – Rumänien unterstützt Tunesien im Kampf gegen Covid-19. Am Montag verließ ein C-27-J Spartan Lufttransport mit 5 Ärzten, 8 Assistenten und medizinischer Schutzausrüstung an Bord die militärische Luftbasis „Baza 90 Transport Aerian“, um das von einem starken Anstieg an Covid-19-Fällen gebeutelte Land humanitär zu unterstützen. Das rumänische Team wird dort 21 Tage in einem Krankenhaus im Einsatz sein. Außerdem werden 188.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff gespendet, 50.400 Antigen-Schnelltests sowie Masken zum Schutz des dortigen medizinischen Personals gegen SARS-CoV-2 (22.240 FFP2 und FFP3, 203.000 chirurgische).