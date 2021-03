Covid-19: Weiter über 6000 neue Fälle in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden anhand von 41.498 Tests 6156 Neuinfektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 nachgewiesen – das entspricht einer positiven Testrate von 14,8 Prozent. Die landesweite Inzidenzrate stieg weiter auf 3,95, und die Anzahl der Kreise im Roten Szenarium auf 14.



Die Anzahl der stationär behandelten Covid-Patienten stieg weiter auf 13.248, von ihnen mussten 1412 Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. Weitere 129 Personen verstarben in den letzten 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Coronavirus.



Im Laufe des Dienstags waren 64.418 Dosen von Impfstoffen gegen Covid-19 zur Anwendung gekommen. Damit hatten seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember insgesamt 950.753 Personen die erste, weitere 1.039.639 Personen auch bereits die zweite Dosis erhalten. Dabei kam am häufigsten das Vakzin von Biontech/Pfizer zum Einsatz (2.454.604 verimpfte Dosen), gefolgt von AstraZeneca (353.109 Dosen) und Moderna (223.318 Dosen).