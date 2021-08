Covid-19: Weitere Staaten auf roter Liste

Bukarest (ADZ) – Unter anderem Frankreich, Island und Thailand wurden vom Nationalen Komitee für Notfallsituationen (CNSU) auf die rote Liste von Ländern mit erhöhtem epidemiologischen Risiko gesetzt – in diesen Ländern beträgt die Inzidenz mehr als drei Neuinfektionen je 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen. Von der grünen in die gelbe Liste sind unter anderem die Türkei und Montenegro gewechselt. Bei der Einreise aus diesen Ländern gelten verschiedene Bestimmungen, die ab 8. August in Kraft treten. Detaillierte Informationen zu Einreisebestimmungen finden sich auf der Homepage des Außenministeriums (mae.ro).