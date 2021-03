Covid-19: Welle 3 dürfte ungeimpfte Jugend treffen

Bukarest (ADZ) – Die Inzidenzkurve für Kinder zwischen 0-9 Jahren zeigt seit Anfang Februar eine stark steigende Tendenz auf: Von der (über 7 Tage gemittelten) Zahl der täglichen Neuinfektionen am 1. Februar, 2533, waren im Mittel 55 Kinder. Am 28. Februar sind es im Vergleich zur mittleren Gesamtfallzahl von 3128 bereits 128 gewesen. Zum Vergleich: die bisher höchste Zahl der Neuinfektionen für diese Altersgruppe lag mit 136 Kindern bei einer mittleren Gesamtfallzahl von immerhin 8454 am 18. November 2020, dem bisherigen Höhepunkt der Epidemie. Im Steigen begriffen ist auch die Inzidenzkurve der Altersgruppe 10-19 Jahre. Der Trend zu immer jüngeren Infizierten bestätigt die Aussage des Notfallmediziners Radu Ţincu im Floreasca-Spital: Welle 3 der Epidemie werde vor allem die ungeimpfte Jugend treffen. Bisher sind 3,19 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.



Am 1. März wurden 2096 Neuinfektionen gemeldet, 8334 von 42.216 Infizierten benötigen Krankenhausbehandlung, 1022 in Intensivstationen, 53 sind verstorben.