Covid-19 Welle flaut deutlich ab

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 ist deutlich im Sinken, erklärte am Dienstag die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Adriana Pistol. Während in der Woche vom 8. bis 14. August nur 38.945 Neuinfektionen und 154 Todesfälle registriert wurden, waren es in der Woche davor noch 51.832 Fälle und 182 Tote. Auch die Positivrate der Tests sei gesunken. Die abnehmende Tendenz sei damit eindeutig. Erst mit Rückkehr der Sommerurlauber und Schulbeginn werde ein erneuter Anstieg der Fallzahlen erwartet, so Pistol.