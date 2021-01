Covid-19: Weniger als 1000 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) - Erstmals seit 3. November 2020 befinden sich weniger als 1000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen – 997 Personen waren am Freitag betroffen, deren bisherige Höchstzahl war am 11. Dezember mit 1299 erreicht. Die Anzahl aller Corona-Infizierten in den Spitälern sank mit 7968 erstmals seit 24. Oktober auf unter 8000; die meisten Krankenhausbetten waren am 23. November mit 13.685 infizierten Patienten belegt.



Am Freitag wurden 2699 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (29.611 Tests/9,11 Prozent positiv), damit stieg die Anzahl aller je in Rumänien nachgewiesenen Corona-Infektionen auf 706.475. Nachgewiesen wurden diese mit insgesamt 5.268.464 Tests, das entspricht 27.272 Tests pro 100.000 Einwohnern.



645.923 positiv Getestete wurden inzwischen als genesen erklärt (davon 4635 am Freitag), 17.628 positiv Getestete verstarben – alleine von Donnerstag auf Freitag waren 74 Todesopfer zu beklagen, darunter 48 Männer und 26 Frauen.