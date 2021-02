Covid-19: Weniger als 7000 Infizierte in Spitälern

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten in den Spitälern sank mit 6913 erstmals seit 15. Oktober auf unter 7000. Die Anzahl der Personen, die intensivmedizinischer Behandlung bedürfen, bleibt dagegen relativ konstant und lag am Donnerstag bei 963.



Unter den Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden seit Ausbruch der Pandemie in 342 medizinischen Einrichtungen insgesamt 20.504 Corona-Infektionen nachgewiesen – das sind 2,67 Prozent aller Infektionen landesweit. Am höchsten ist dieser Prozentsatz in Neamț (7,5 Prozent), Gorj (6,68 Prozent) und Vaslui (5,83 Prozent), am niedrigsten in Tulcea und Ilfov (je 0,38) sowie Vâlcea (0,46). Eine von 27 Infektionen betrifft medizinisches Personal, 94 im Gesundheitsbereich tätige Personen verstarben nach einer Infektion.



Am Donnerstag wurden 3058 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (35.596 Tests/8,59 Prozent positiv), 71 Personen verstarben im gleichen Zeitraum.