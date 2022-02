Covid-19: Wieder über 30 Prozent positive Tests

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag wurden 26.466 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gemeldet (30,21 Prozent positiv, am Vortag: 28,88 Prozent). Die landesweite Inzidenz lag bei 19,88, die höchste Inzidenz weist Bukarest mit 36,09 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen auf, gefolgt von den Kreisen Klausenburg/Cluj (29,39), Temesch/Timiş (29,08) und Ilfov (27,24). 10.987 infizierte werden stationär behandelt (337 weniger als am Mittwoch), davon 1146 intensivmedizinisch (+26). 138 weitere infizierte Personen verstarben.