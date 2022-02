Covid-19: Wieder über 30 Prozent positive Tests

Bukarest (ADZ) – Am Montag wurden 12.069 Neuinfektionen gemeldet, wobei der Prozentsatz positiver Tests mit 30,42 wieder leicht über dem der Vortage lag. Die Anzahl der Spitalspatienten hat wieder zugenommen und lag bei 10.938, ebenso die der Intensivpatienten (1155). In der vergangenen Woche verstarben 925 Personen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 – um 292 mehr als in der Woche von 31. Januar bis 6. Februar. Am Montag wurden 75 Tote gemeldet, von denen 64 nicht durch eine Impfung geschützt waren.