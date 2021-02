Covid-19: Wieder über 3000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Erstmals seit zwei Wochen stieg die Anzahl der täglichen Neuinfektionen am Mittwochmittag wieder auf über 3000 – von den durchgeführten 26.187 PCR- und 7597 Antigen-Schnelltests waren 3048 positiv (9,02 Prozent). Von den insgesamt 33.784 Tests wurden 16.770 auf Basis medizinischer Indikation, die übrigen 9417 auf Antrag der getesteten Person durchgeführt.



Von den infizierten Personen befanden sich gestern 7233 in stationärer Behandlung, davon 955 auf den Intensivstationen. 79 Personen verstarben von Dienstag auf Mittwoch nach einer Infektion mit dem Coronavirus.



Die höchste Inzidenzrate meldet weiterhin Temesch/Timiș mit 3,53 Neuinfektionen (1000 Einwohner /14 Tage), gefolgt von Maramuresch (3,07) und Klausenburg/Cluj-Napoca (2,57). Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit wurden in der ersten Februarwoche 35,5 Prozent aller Fälle in Bukarest sowie den Kreisen Temesch, Maramuresch, Klausenburg und Kronstadt/Brașov gemeldet.